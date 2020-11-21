В Украине уже 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 14 580

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине на 8 часов 21 ноября зафиксировано более 612 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - третьи сутки подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.