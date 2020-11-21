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В Украине уже 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 14 580

В Украине уже 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 14 580

Киев  •  УНН

 • 48747 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине на 8 часов 21 ноября зафиксировано более 612 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 14 тысяч, очередной антирекорд для страны - третьи сутки подряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 1761 человек;
▪️ летальных случаев — 215;
▪️ выздоровели — 77 989 человек;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 612 665 человек;
  • выздоровели — 282 313 человек;
  • летальных исходов — 10 813;
  • проведения ПЦР-тестов — 4154333.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев — 57807 случаев;
  • Винницкая область — 15 164 случая;
  • Волынская область — 21 131 случай;
  • Днепропетровская область — 27544 случаи;
  • Донецкая область — 19 685 случаев;
  • Житомирская область — 25 664 случая;
  • Закарпатская область — 21 165 случаев;
  • Запорожская область — 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
  • Киевская область — 29 380 случаев;
  • Кировоградская область — 4142 случая;
  • Луганская область — 5617 случаев;
  • Львовская область — 40 416 случаев;
  • Николаевская область — 14 607 случаев;
  • Одесская область — 36 727 случаев;
  • Полтавская область — 17 942 случая;
  • Ровенская область — 27 539 случаев;
  • Сумская область — 21 833 случая;
  • Тернопольская область — 25 259 случаев;
  • Харьковская область — 50 784 случая;
  • Херсонская область — 8359 случаев;
  • Хмельницкая область — 25 820 случаев;
  • Черкасская область — 17 149 случаев;
  • Черновицкая область — 30 636 случаев;
  • Черниговская область — 13 955 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 инфицировано 57 514 482 человек.

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Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается со сложной на катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся. Так, в правительстве прогнозируют до конца года суточный прирост больных COVID-19 до 20 тысяч.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает “красная” зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось “карантином выходного дня” — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

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