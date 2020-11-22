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Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 58 млн человек

Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 58 млн человек

Киев  •  УНН

 • 20204 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 58 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 58 076 075 человек, из них выздоровели 37 167 703. Количество умерших возросло до 1 379 508.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 085 386), Индия (9 050 597), Бразилия (6 052 786), Франция (2 178 023), Россия (2 047 563), Испания (1 556 730), Великобритания (1 497 135), а также Италия (1 380 531), Аргентина (1 366 182), Колумбия (1 240 493) и Мексика (1 025 969).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (255 823), Бразилии (168 989), Индии (132 726) и Мексике (100 823).

Напомним, в Украине, по последним данным, зарегистрировано уже более 612 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд — 14 580. За прошедшие сутки в Украине 215 летальных случаев, за все время пандемии от коронавируса умерли 10 813 человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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