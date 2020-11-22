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В Украине уже 624 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 12 079

В Украине уже 624 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 12 079

Киев  •  УНН

 • 28812 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине на 8:00 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 12 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников”, — отметил Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки:

— госпитализированы — 1134 человека;

— летальных случаев — 138;

— выздоровели — 4604 человека;

— проведено тестирований за сутки — 34 397 (в том числе методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399).


За все время пандемии в Украине:

— заболело — 624 744 человека;

— выздоровели — 286 917;

— летальных случаев — 10 951;

— проведено ПЦР-тестов — 4 182 331.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях”, — сообщил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 59 006 случаев;
  • Винницкая область — 15 314 случаев;
  • Волынская область — 21 456 случаев;
  • Днепропетровская область — 28 561 случай;
  • Донецкая область — 20 026 случаев;
  • Житомирская область — 26 154 случая;
  • Закарпатская область — 21 368 случаев;
  • Запорожская область — 23 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;
  • Киевская область — 30 342 случая;
  • Кировоградская область — 4258 случаев;
  • Луганская область — 5666 случаев;
  • Львовская область — 40 879 случаев;
  • Николаевская область — 14 957 случаев;
  • Одесская область — 37 365 случаев;
  • Полтавская область — 18 243 случая;
  • Ровенская область — 27 912 случаев;
  • Сумская область — 22 612 случаев;
  • Тернопольская область — 25 566 случаев;
  • Харьковская область — 51 398 случаев;
  • Херсонская область — 8549 случаев;
  • Хмельницкая область — 26 227 случаев;
  • Черкасская область — 17 748 случаев;
  • Черновицкая область — 31034 случаи;
  • Черниговская область — 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 инфицировано более 58 млн человек.

Украинские Национальные Новости

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