В Украине уже 624 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 12 079
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине на 8:00 22 ноября зафиксировано более 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 12 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников”, — отметил Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки:
— госпитализированы — 1134 человека;
— летальных случаев — 138;
— выздоровели — 4604 человека;
— проведено тестирований за сутки — 34 397 (в том числе методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 624 744 человека;
— выздоровели — 286 917;
— летальных случаев — 10 951;
— проведено ПЦР-тестов — 4 182 331.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
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- г. Киев — 59 006 случаев;
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- Винницкая область — 15 314 случаев;
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- Волынская область — 21 456 случаев;
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- Днепропетровская область — 28 561 случай;
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- Донецкая область — 20 026 случаев;
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- Житомирская область — 26 154 случая;
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- Закарпатская область — 21 368 случаев;
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- Запорожская область — 23 800 случаев;
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- Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;
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- Киевская область — 30 342 случая;
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- Кировоградская область — 4258 случаев;
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- Луганская область — 5666 случаев;
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- Львовская область — 40 879 случаев;
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- Николаевская область — 14 957 случаев;
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- Одесская область — 37 365 случаев;
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- Полтавская область — 18 243 случая;
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- Ровенская область — 27 912 случаев;
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- Сумская область — 22 612 случаев;
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- Тернопольская область — 25 566 случаев;
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- Харьковская область — 51 398 случаев;
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- Херсонская область — 8549 случаев;
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- Хмельницкая область — 26 227 случаев;
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- Черкасская область — 17 748 случаев;
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- Черновицкая область — 31034 случаи;
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- Черниговская область — 14 444 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 инфицировано более 58 млн человек.