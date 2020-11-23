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У Нагірний Карабах повернулися з Вірменії ще понад 1400 біженців

У Нагірний Карабах повернулися з Вірменії ще понад 1400 біженців

Київ • УНН

 • 19023 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Зі столиці Вірменії у столицю невизнаної республіки Нагірний Карабах — Степанакерт у неділю повернулися понад 1400 біженців. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ, передає УНН.

“Російські миротворці супроводили чергову колону автобусів з біженцями в Нагорний Карабах з території Республіки Вірменія. 34 автобуса пройшли з Єревана на головну площу Степанакерта, доставивши в Нагорний Карабах понад 1400 осіб. Рух колони здійснювалося в супроводі патрулів російського миротворчого контингенту і військової поліції”, — йдеться в повідомленні.

На минулому тижні у Степанакерт повернулися 250 людей, які покинули свої домівки через бойові дії.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгорнули у Нагірному Карабасі свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. 

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