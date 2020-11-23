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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 26654 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 43176 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 59882 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 83492 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107227 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111227 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124033 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Нагорный Карабах вернулись из Армении еще более 1400 беженцев

В Нагорный Карабах вернулись из Армении еще более 1400 беженцев

Киев  •  УНН

 • 19016 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из столицы Армении в столицу непризнанной республики Нагорный Карабах — Степанакерт в воскресенье вернулись более 1400 беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.

“Российские миротворцы сопровождали очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 34 автобуса прошли из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции”, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Степанакерт вернулись 250 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и развернули в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек.

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