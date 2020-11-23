В Нагорный Карабах вернулись из Армении еще более 1400 беженцев

“Российские миротворцы сопровождали очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 34 автобуса прошли из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции”, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Степанакерт вернулись 250 человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и развернули в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек.