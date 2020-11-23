Місцеві вибори в Україні, ситуація в Білорусі та Нагірному Карабасі — головні події доби

Місцеві вибори в Україні

В Україні 21 листопада відбувся другий тур місцевих виборів, в ході яких в 11 містах обирали мерів. Повторне голосування за місцевих голів відбулося у таких містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород, Черкаси.

За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%. Найвища явка виборців зафіксована у Запорізькій області на виборах Бердянського міського голови — 39,23%, найнижча — у Дніпропетровській на виборах мера Дніпра — 23,93%.

У день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”.

Протести в Білорусі

У Білорусі тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. У неділю під час протестів затримали 374 людини, найбільше затриманих — у Мінську. Затримання людей також фіксували у Гродно, Боровлянах, Бресті та ще кількох населених пунктах. Кільком затриманим знадобилась медична допомога — до місць утримання викликали “швидкі”.

У МВС Білорусі підтвердили, що силовики застосовували спецзасоби проти протестувальників.

Також у неділю стало відомо, що у Торонто під час служби в соборі святого Кирила Турауского глава Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін прокляв Олександра Лукашенко і відлучив його від церкви.

Ситуація у Нагірному Карабасі

З початку загострення ситуації у Нагірному Карабасі з боку Азербайджана загинули 94 мирних жителя, понад 400 людей були поранені. Таку цифру озвучив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він зазначив, що після 44 днів збройної боротьби був підписаний документ, який ставить крапку в багаторічному протистоянні Вірменії та Азербайджану.

За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. Після заяви про перемир’я до Карабаху почали повертатися біженці.

Влада Франції схвалила і починає реалізовувати програму надання широкої допомоги вірменам, які постраждали від конфлікту в Нагірному Карабасі.

Париж також вважає, що на Франції, США та Росії лежить “особлива відповідальність” за Карабах.

У неділю відбувся другий день саміту G20

У другий день саміту G20, який відбувся у неділю в форматі відеоконференції, головними темами в порядку денному стали пандемія COVID-19 та борги країн зі слабкою економікою. Зокрема, лідери “великої двадцятки” схвалили план заморожування виплат офіційних боргів найбіднішими країнами до середини 2021 року.

Під час саміту G20 президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав світ збільшити фінансові витрати на гуманітарну допомогу для жителів регіонів планети, які страждають від бойових дій, та підняв питання загрози тероризму.

Нагадаємо, у перший день саміту G20 учасники домовилися посилити зусилля у боротьбі з COVID-19. На саміті також обговорили доступність вакцин від коронавірусу для країн зі слабкою економікою.

Станом на ранок понеділка у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 58,5 млн осіб, понад 37 млн людей одужали, кількість померлих зросла до понад 1,3 млн.