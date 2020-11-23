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Білоруський архієпископ прокляв Лукашенко і відлучив його від церкви

Білоруський архієпископ прокляв Лукашенко і відлучив його від церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Торонто під час служби в соборі святого Кирила Турауского у неділю глава Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін прокляв Олександра Лукашенко і відлучив його від церкви. Про це повідомляє білоруське “Радіо Свобода”, передає УНН.

За даними видання, під час служби в соборі в присутності віруючих архієпископ Святослав Логін зачитав “Архієрейське послання з оголошенням анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку — диктатору, вбивці і мучителя благочестивого білоруського народу”.

У назві текста відлучення Лукашенко назван колишнім президентом Білорусі, який “здійснює беззаконня, переслідує і вбиває православних і інших мирних християн за правду в Білорусі”.

“Благочестивий білоруський народ зараз переживає важкий час, коли за наказом самозванця — колишнього президента Лукашенка, одержимого дияволом, наші діти вбивають і знущаються над нашими братами і сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирним населенням на вулицях і в тюрмах в столиці Мінську і в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливу політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді”, — йдеться в тексті відлучення від церкви.

Архієпископ Логін також підкреслив, що “церква — духовний і неполітичний інститут, навчаючий паству боротися за правду”, та “вона не може просто спостерігати геноцид білорусів”.

“Силою, що нам дана Богом, ми відокремлюємося від Святої Православної Церкви і проголошуємо анафему колишньому Президенту Олександру Лукашенку... Ми закликаємо тих, хто все ще служить його сатанинської влади, не підкорятися злочинним наказам, тому що в іншому випадку вас чекають прокляття ваших нащадків в земному житті і пекло в небесному житті”, — йдеться в тексті відлучення.

Як повідомляв УНН, Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Пізніше свої санкції проти офіційного Мінська розширили країни Балтії.

Нагадаємо, масові акції протесту проходять у Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тихановська, проте вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з силовиками. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.

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