Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Торонто во время службы в соборе святого Кирилла Турауского в воскресенье глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви. Об этом сообщает белорусское “Радио Свобода”, передает УНН.
По данным издания, во время службы в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал “Архиерейское послание с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко — диктатору, убийце и мучителю благочестивого белорусского народа”.
В названии текста отлучения Лукашенко назван бывшим президентом Беларуси, который “осуществляет беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси”.
“Благочестивый белорусский народ переживает трудное время, когда по приказу самозванца — бывшего президента Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его союзники осуществляют кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая заповеди”, — говорится в тексте отлучения от церкви.
Архиепископ Логин также подчеркнул, что “церковь — духовный и неполитический институт, обучающий паству бороться за правду”, и “она не может просто наблюдать геноцид белорусов”.
“Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко... Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни”, — говорится в тексте отлучения.
Как сообщал УНН, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Позже свои санкции против официального Минска расширили страны Балтии.
Напомним, массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, однако она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с силовиками. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.