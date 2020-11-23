Нагірний Карабах: Алієв назвав кількість жертв серед мирних жителів з боку Азербайджана

“За період військових дій вірменською стороною були грубо порушені всі норми ведення війни, а також гуманітарні норми. Наші міста і села піддавалися щоденному бомбардуванню. В результаті 94 мирних жителя Азербайджану загинули, серед них діти і жінки, понад 400 отримали поранення і понад 3 тисячі будинків стали непридатними, або повністю були зруйновані”, — повідомив Алієв.

Він зазначив, що практично щодня мінометним і артилерійським обстрілам піддавалися міста, розташовані поблизу та в зоні військових дій, але також і були атаки балістичними ракетами міста Гянджі, Мінгячевіра, Барди і інших міст.

“Після 44 днів збройної боротьби, збройних дій був підписаний документ, який вважаю дуже важливим політичним документом, який по суті ставить крапку в багаторічному протистоянні”, — заявив Алієв.