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Нагірний Карабах: Алієв назвав кількість жертв серед мирних жителів з боку Азербайджана

Нагірний Карабах: Алієв назвав кількість жертв серед мирних жителів з боку Азербайджана

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку загострення ситуації у Нагірному Карабасі з боку Азербайджана загинули 94 мирних жителя. Про це під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає УНН.

“За період військових дій вірменською стороною були грубо порушені всі норми ведення війни, а також гуманітарні норми. Наші міста і села піддавалися щоденному бомбардуванню. В результаті 94 мирних жителя Азербайджану загинули, серед них діти і жінки, понад 400 отримали поранення і понад 3 тисячі будинків стали непридатними, або повністю були зруйновані”, — повідомив Алієв.

Він зазначив, що практично щодня мінометним і артилерійським обстрілам піддавалися міста, розташовані поблизу та в зоні військових дій, але також і були атаки балістичними ракетами міста Гянджі, Мінгячевіра, Барди і інших міст.

“Після 44 днів збройної боротьби, збройних дій був підписаний документ, який вважаю дуже важливим політичним документом, який по суті ставить крапку в багаторічному протистоянні”, — заявив Алієв.

Як повідомляв УНН, миротворці РФ увійшли в Степанакерт і розгорнули у Нагірному Карабасі свої пости. За даними влади Вірменії, територію Нагірного Карабаху після початку бойових дій 27 вересня і територію прилеглих районів Азербайджану покинули близько 90 тис. людей. Після заяви про перемир’я до Карабаху почали повертатися біженці.

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