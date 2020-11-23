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Нагорный Карабах: Алиев назвал количество жертв среди мирных жителей со стороны Азербайджана

Нагорный Карабах: Алиев назвал количество жертв среди мирных жителей со стороны Азербайджана

Киев  •  УНН

 • 25602 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 94 мирных жителя. Об этом во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает УНН.

“За период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы. Наши города и села подвергались ежедневной бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и женщины, более 400 получили ранения и более 3000 домов пришли в негодность или полностью были разрушены”, — сообщил Алиев.

Он отметил, что практически каждый день минометным и артиллерийским обстрелам подвергались города, расположенные вблизи и в зоне военных действий, но также и были атаки баллистическими ракетами городов Гянджи, Мингячевире, Барды и других.

“После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по сути ставит точку в многолетнем противостоянии”, — заявил Алиев.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и развернули в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии в Карабах начали возвращаться беженцы.

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