Нагорный Карабах: Алиев назвал количество жертв среди мирных жителей со стороны Азербайджана

“За период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны, а также гуманитарные нормы. Наши города и села подвергались ежедневной бомбардировке. В результате 94 мирных жителя Азербайджана погибли, среди них дети и женщины, более 400 получили ранения и более 3000 домов пришли в негодность или полностью были разрушены”, — сообщил Алиев.

Он отметил, что практически каждый день минометным и артиллерийским обстрелам подвергались города, расположенные вблизи и в зоне военных действий, но также и были атаки баллистическими ракетами городов Гянджи, Мингячевире, Барды и других.

“После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по сути ставит точку в многолетнем противостоянии”, — заявил Алиев.

Как сообщал УНН, миротворцы РФ вошли в Степанакерт и развернули в Нагорном Карабахе свои посты. По данным властей Армении, территорию Нагорного Карабаха после начала боевых действий 27 сентября и территорию прилегающих районов Азербайджана покинули около 90 тыс. человек. После заявления о перемирии в Карабах начали возвращаться беженцы.