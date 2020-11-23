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The Washington Post

Ердоган закликав G-20 збільшити витрати на гуманітарну допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Країни світу повинні збільшити фінансові витрати на гуманітарну допомогу для жителів регіонів планети, які страждають від бойових дій. Про це у неділю під час саміту G-20 заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Anadolu, передає УНН.

Ердоган закликав G-20 збільшити витрати на гуманітарну допомогу

Ердоган зазначив, що Туреччина вже шостий рік зберігає за собою статус країни, яка прийняла найбільшу кількість біженців у світі, та привернув увагу до загрози тероризму.

“Наша країна докладає зусиль для усунення загрози тероризму, запобігання конфліктам та забезпечення стабільності. Незважаючи на відмову ряду держав від співпраці з Туреччиною в боротьбі з проявами тероризму, Анкара власними силами схопила і депортувала в свої країни до 9 тисяч іноземних найманців-терористів”, — сказав Ердоган.

Він заявив, що Туреччина підтримує “справедливість і свободу” в Сирії, Лівії, в східній частині Середземного моря, Іраку, Палестині, в Нагірному Карабасі.

“Глобальні економічні відносини, де на перше місце ставляться амбіції, панування, несправедливість і жага наживи, не в силах захистити ні людей, ні природу”, — додав президент Туреччини.

Як повідомляв УНН, лідери 20 країн з найбільшими економіками світу схвалили план заморожування виплат офіційних боргів найбіднішими країнами до середини 2021 року.

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