Эрдоган призвал G-20 увеличить расходы на гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Страны мира должны увеличить финансовые затраты на гуманитарную помощь для жителей регионов планеты, страдающих от боевых действий. Об этом в воскресенье во время саммита G-20 заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu, передает УНН.
Эрдоган отметил, что Турция уже шестой год сохраняет за собой статус страны, принявшей наибольшее количество беженцев в мире, и привлек внимание к угрозе терроризма.
“Наша страна прилагает усилия для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности. Несмотря на отказ ряда государств от сотрудничества с Турцией в борьбе с проявлениями терроризма, Анкара собственными силами схватила и депортировали в свои страны до 9 тысяч иностранных наемников-террористов”, — сказал Эрдоган.
Он заявил, что Турция поддерживает “справедливость и свободу” в Сирии, Ливии, в восточной части Средиземного моря, Ираке, Палестине и в Нагорном Карабахе.
“Глобальные экономические отношения, где во главу угла ставятся амбиции, господства, несправедливость и жажда наживы, не в силах защитить ни людей, ни природу”, — добавил президент Турции.
Как сообщал УНН, лидеры 20 стран с крупнейшими экономиками мира одобрили план замораживания выплат официальных долгов бедными странами до середины 2021 года.