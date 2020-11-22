Париж вважає, що на Франції, США та Росії лежить "особлива відповідальність" за Карабах

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан підкреслив велику відповідальність, яка лежить на країнах Мінської групи, в справі врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це він заявив у неділю в ході інтерв’ю французькому новинному телеканалу LCI, пише УНН.

“На Франції, Росії та США лежить особлива відповідальність. Тому що саме їм ООН доручила стежити за дотриманням зобов’язань, узятих на себе сторонами конфлікту. У якості співголів Мінської групи ми доклали чимало зусиль до того, щоб домогтися припинення вогню. Тричі за один тиждень ініціативи робилися, щоб домогтися припинення бойових дій, зокрема, моїм російським колегою Сергієм Лавровим і з боку США — Майклом Помпео, але в той момент це не дало результатів”, — сказав Ле Дріан.

“На нас лежить відповідальність, яку поклало на нас міжнародне співтовариство. І сама Вірменія хоче, щоб ми цю відповідальність за собою зберегли. Все це вимагає від нас дотримуватися збалансованої позиції”, — зазначив він.

“І з боку вірменського, і з боку азербайджанського керівництва було наголошено на важливості збереження нашої ролі. Але це не заважає Франції надавати зараз допомогу Вірменії — літак з гуманітарними вантажами прибуває в Єреван, ще один туди подається наступного тижня”, — сказав міністр. В ході інтерв’ю він особливо підкреслив, що “Вірменія є дружнім народом для Франції”.

“Однак слід визнати, що стосовно досягнутого припинення вогню існує невизначеність — і ми хочемо, щоб в зв’язку з цим нам були зроблені необхідні роз’яснення. Вони стосуються переміщених осіб, оскільки в Нагірному Карабасі знаходилося багато вірмен, і ми прагнемо забезпечити, щоб ті вірмени, які були зігнані з місць свого проживання, туди повернулися”, — сказав французький міністр.

Також це “питання про найманців — слід домогтися їх виведення, і з необхідністю цього згодні всі три країни — співголови Мінської групи”, продовжив він. “І також це питання захисту релігійної і культурної спадщини. В цьому відношенні президент Франції Емманюель Макрон зробив ініціативи спільно з ЮНЕСКО, що і було обговорено мною в суботу з моїми колегами і з Вірменії, і з Азербайджану”, — зазначив Ле Дріан.

“Лише після врегулювання цих проблем ми можемо перейти до питання про статус Нагірного Карабаху. На даний момент обговорювати це не представляється можливим. І з цим згідно вірменське керівництво”, — підкреслив Ле Дріан.

Глава МЗС Франції повідомив, що тема Нагірного Карабаху обговорювалася ним в ході недавнього візиту в Париж державного секретаря США Майкла Помпео, при цьому сторони “зійшлися в аналізі ситуації”.

Раніше, Путін назвав авторів тексту заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Робота над текстом спільної заяви від 9 листопада про припинення вогню в Нагірному Карабасі велася лідерами всіх трьох країн, які її підписали — Росії, Азербайджану і Вірменії.

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