Путін назвав авторів тексту заяви щодо припинення вогню у Нагірному Карабасі

“Що стосується самого тексту, то ми робили це втрьох — я, природно, президент (Азербайджану Ільхам) Алієв і прем’єр (Вірменії Нікол) Пашинян”, — сказав Путін, відзначивши, що “по-іншому було неможливо”.

За словами глави Кремля, по суті, це були домовленості між двома сторонами — Азербайджаном і Вірменією, а “Росія виконувала тільки роль посередника і брала на себе за цим документом обов’язки здійснити мирне розведення сторін”. “Що ми зараз і робимо, — заявив Путін. — Тому авторами (спільної заяви), безумовно, є три сторони”.

На прохання прокоментувати кадри, які були показані в передачі “Москва. Кремль. Путін”, де президент РФ сказав, що він “сам писав” документ, Путін зазначив, що в тому епізоді була на увазі не тристороння домовленість, а заява, яку російський лідер зробив після підписання.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем’єр-міністр Вірменії і президенти Азербайджану і Росії підписали спільну заяву. Вони домовилися про припинення військових дій в Нагірному Карабасі і введення в регіон російського миротворчого контингенту.

Першим текст заяви “без змін і скорочень” опублікували сайти вірменських новинних агентств. Потім його передрукували багато інших ЗМІ. Кремль офіційно опублікував текст спільної заяви тільки вдень, причому він відрізнявся від початкового, заявленого вночі ЗМІ.