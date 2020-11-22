Путин назвал авторов текста заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Работа над текстом совместного заявления от 9 ноября о прекращении огня в Нагорном Карабахе велась лидерами всех трех стран, его подписавших — России, Азербайджана и Армении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы “Москва. Кремль. Путин” на федеральном телеканале “Россия-1”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС, приводящем его слова.
“Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам) Алиев и премьер (Армении Никол) Пашинян”, — сказал Путин, отметив, что “по-другому было невозможно”.
По словам главы Кремля, по сути, это были договоренности между двумя сторонами — Азербайджаном и Арменией, а “Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон”. “Что мы сейчас и делаем, — заявил Путин. — Поэтому авторами (совместного заявления), безусловно, являются три стороны”.
На просьбу прокомментировать кадры, которые были показаны в передаче “Москва. Кремль. Путин”, где президент РФ сказал, что он “сам писал” документ, Путин отметил, что в том эпизоде имелась в виду не трехсторонняя договоренность, а заявление, которое российский лидер сделал после подписания.
Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление. Они договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российского миротворческого контингента.
Первым текст заявления “без изменений и сокращений” опубликовали сайты армянских новостных агентств. Затем его перепечатали многие другие СМИ. Кремль официально опубликовал текст совместного заявления только днем, причем он отличался от первоначального, заявленного ночью СМИ.