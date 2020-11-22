Париж считает, что на Франции, США и России лежит "особая ответственность" за Карабах

“На Франции, России и США лежит особая ответственность. Потому что именно им ООН поручила следить за соблюдением обязательств, взятых на себя сторонами конфликта. В качестве сопредседателей Минской группы мы приложили немало усилий к тому, чтобы добиться прекращения огня. Трижды за одну неделю инициативы предпринимались, чтобы добиться прекращения боевых действий, в частности, моим российским коллегой Сергеем Лавровым и со стороны США — Майклом Помпео, но в тот момент это не дало результатов”, — сказал Ле Дриан.

“На нас лежит ответственность, которую возложило на нас международное сообщество. И сама Армения хочет, чтобы мы эту ответственность за собой сохранили. Все это требует от нас придерживаться сбалансированной позиции”, — отметил он.

“И со стороны армянского, и со стороны азербайджанского руководства была подчеркнута важность сохранения нашей роли. Но это не мешает Франции оказывать сейчас помощь Армении — самолет с гуманитарными грузами прибывает в Ереван, еще один отправится туда на будущей неделе”, — сказал министр. В ходе интервью он особо подчеркнул, что “Армения является дружественным народом для Франции”.

“Однако следует признать, что в отношении достигнутого прекращения огня существует неопределенность — и мы хотим, чтобы в этой связи нам были сделаны необходимые разъяснения. Они касаются перемещенных лиц, поскольку в Нагорном Карабахе находилось много армян, и мы стремится обеспечить, чтобы те армяне, которые были согнаны с мест своего проживания, туда вернулись”, — сказал французский министр.

Также это “вопрос о наемниках — следует добиться их вывода, и с необходимостью этого согласны все три страны — сопредседателя Минской группы”, продолжил он. “И также это вопрос защиты религиозного и культурного наследия. В этом отношении президент Франции Эмманюэль Макрон предпринял инициативы совместно с ЮНЕСКО, что и было обсуждено мною в субботу с моими коллегами и из Армении, и из Азербайджана”, — отметил Ле Дриан.

“Лишь после урегулирования данных проблем мы можем перейти к вопросу о статусе Нагорного Карабаха. В настоящий момент обсуждать это не представляется возможным. И с этим согласно армянское руководство”, — подчеркнул Ле Дриан.

Глава МИД Франции сообщил, что тема Нагорного Карабаха обсуждалась им в ходе недавнего визита в Париже государственного секретаря США Майкла Помпео, при этом стороны “сошлись в анализе ситуации”.

Ранее, Путин назвал авторов текста заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Работа над текстом совместного заявления от 9 ноября о прекращении огня в Нагорном Карабахе велась лидерами всех трех стран, его подписавших — России, Азербайджана и Армении.