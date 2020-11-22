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Ситуація у Карабасі: Франція офіційно розпочала програму допомоги вірменам, які постраждали у регіоні

Ситуація у Карабасі: Франція офіційно розпочала програму допомоги вірменам, які постраждали у регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Влада Франції схвалила і починає реалізовувати програму надання широкої допомоги вірменам, які постраждали від конфлікту в Нагірному Карабасі. Про це повідомив у неділю офіційний представник французького МЗС, пише УНН.

“За вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона і міністра у справах Європи і закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана Франція починає здійснювати структуровані зусилля, спрямовані на надання допомоги вірменському населенню, яке постраждало від конфлікту в Нагірному Карабасі. В рамках цієї системи допомоги — координація якої буде проводитися спеціальним комітетом, а також кризовим центром МЗС, — будуть мобілізовані державні структури, асоціації солідарності з Вірменією, гуманітарні асоціації, що входять в організацію Coordination Sud”, — повідомляє французьке дипломатичне відомство. Згідно з його даними, допомога надаватиметься в трьох сферах.

У тому, що стосується першої з них, відомство зазначає, що “після початкової термінової допомоги, наданої в останні тижні і яка складається з відправки до Вірменії груп хірургів і медично-хірургічного обладнання, тепер буде організований цілий ряд авіарейсів”. Перший з таких літаків, орендований МЗС Франції, “вже прибув в Єреван в середині дня неділі”. Він доставив в рамках допомоги від французької влади медичні матеріали термінової медичної допомоги, зокрема польовий рухливий госпіталь на 500 осіб, а також ковдри і предмети гігієни, призначені для роздачі постраждалим від конфлікту.

Рейс другого літака призначений на 27 листопада. Його вантажі “стануть доповненням до раніше наданої державної допомоги”. Це також будуть вантажі від асоціацій солідарності з Вірменією, зокрема від Фонду Азнавура і Фонду вірменської допомоги. У цю ж поставку входять вантажі від організацій гуманітарної допомоги і фондів різних фірм.


Arrivée à #Erevan du premier vol humanitaire annoncé par le Président de la République @EmmanuelMacron avec du matériel médical, des médicaments et des produits de première nécessité pour les personnes déplacées du Haut -Karabakh. @francediplo pic.twitter.com/72AT2LWy3s

— Jonathan Lacôte (@JonathanLacote) November 22, 2020

Другий сферою стане посилення госпітальної співпраці між двома країнами, яка буде розгорнута після вже минулого напрямку в Вірменію в період з жовтня декількох медичних груп. Ця співпраця отримає фінансову підтримку французького МЗС. “Уже мобілізовані в цьому напрямку зусилля управлінь державних госпіталів Парижа, Марселя і Ліона”, — повідомляє в зв’язку з цим МЗС.

Третім напрямом стане “підтримка тих проектів в Вірменії, які здійснюють гуманітарні організації, а також агентства ООН”. “Франція надасть пряму фінансову допомогу цим чинним на місцевості структурам”, — йдеться в заяві МЗС. У ньому повідомляється, що також надавати підтримку Вірменії за всіма даними трьома напрямками запропоновано локальним французьким територіальним адміністративним структурам, цілий ряд з яких такі акції вже проводять.

“Даний створюваний механізм гуманітарної допомоги відповідає тим терміновим вимогам, які висуває ситуація, що виникла в останні тижні в результаті конфлікту в Нагірному Карабасі. Франція при цьому також повністю мобілізує свої сили на те, щоб домогтися довгострокового врегулювання конфлікту, виступаючи в рамках тієї ролі, яка їй відведена в якості співголови Мінської групи ОБСЄ, в якій вона діє спільно з Росією і США”, — підкреслюється в заяві МЗС.

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