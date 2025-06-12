Международный день дубляжа, день Супермена и змеиный праздник: что отмечают 12 июня

Сегодня, 12 июня, поклонники кино, а также актеры отмечают Международный день дубляжа. Также в этот день проходят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с детским трудом, а в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка, пишет УНН.

Международный день дубляжа

Поклонники кино, а также актеры, звукорежиссеры и другие представители киноиндустрии сегодня отмечают Международный день дубляжа.

Дубляж появился вскоре после того как в прокат начали выходить звуковые кинофильмы. В 30-х годах прошлого века дубляж был популярным во Франции, Германии, Италии и Испании. В других странах на тот момент фильмы демонстрировали в версии с субтитрами, которые значительно дешевле в производстве.

В Украине дубляж на родном языке начал стремительно развиваться с начала 90-х годов. Одним из самых удачных примеров озвучивания иностранных фильмов является украинский дубляж культового сериала "Альф".

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Всемирный день борьбы с детским трудом

С 1997 года по инициативе Международной организации труда 12 июня проходят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с детским трудом.

По данным МОТ, только в развивающихся странах около 250 миллионов детей в возрасте от 5 до 14 лет вынуждены работать. Около половины этих детей работают в ужасных условиях полный рабочий день.

153 миллиона из них живут в Азии, 80 миллионов - в Африке, 17 миллионов - в странах Латинской Америки.

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День работника фондового рынка Украины

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники фондового рынка. Этот профессиональный праздник установлен указом президента 202/2008 от 11 марта 2008 года. Целью его является признание важности работы специалистов, обеспечивающих функционирование фондового рынка, способствующих развитию инвестиционной сферы и финансовой стабильности в стране.

Работники этой сферы – это не только биржевые трейдеры, но и аналитики, консультанты, юристы, специалисты по ценным бумагам, финансисты и т.д. Их деятельность важна для экономики Украины, ведь они способствуют привлечению инвестиций и прозрачному обращению капитала.

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Международный день шиитов

Также сегодня отмечается Международный день шиитов, посвященный мусульманской общине шиитов, которая является второй по величине ветвью ислама.

По оценкам экспертов, шиитские общины составляют половину мусульманского населения мира. Преимущественно шиитское население проживает в Иране, Пакистане, Ираке, Ливане, Бахрейне и Азербайджане.

Это событие исключительно о защите прав шиитов и принятии мер против несправедливости. Международный день шиитов отмечается с 2015 года. Этот день был введен Shia Rights Watch в связи с увеличением притеснений против мусульман-шиитов в разных странах.

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День Супермена

12 июня каждого года собственный день рождения отмечает любимый многими персонаж комиксов – Супермен – День Супермена, потому что именно в этот день в 1933 году художник Джо Шустер со сценаристом Джерри Сигелом придумали и создали супергероя.

Супермен может похвастаться такими способностями, как скорость, выносливость, сверхчеловеческая сила, зрение, обоняние, слух, возможность к полету, хорошие умственные данные и тому подобное. Герой носит синий костюм с красным плащом, на груди изображена желто-красная эмблема. Супермен является участником большого количества комиксов, фильмов, мультфильмов и видеоигр.

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Змеиный праздник

12 июня каждого года отмечается Змеиный праздник, потому что именно в это время змеи покидают собственные дома для поиска партнера для спаривания. В народе считали, что 12 июня ходить по зарослям, а тем более убивать змей очень опасно, потому что животные крайне агрессивны. В этот день было заведено сажать бобы.

На Руси верили, что Марьин корень способен прогнать змей, поэтому носили его при себе. Также пресмыкающихся отпугивали веточками руты и изумрудом.

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Церковный праздник

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Онуфрия, жившего в IV веке.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Прожив несколько лет в монастыре, Онуфрий уединился в одной из пустынь Египта и прожил отшельником 60 лет.

За свою непоколебимую веру и преданность Господу получил дар исцеления и чудотворения.