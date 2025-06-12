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Міжнародний день дубляжу, день Супермена та зміїне свято: що відзначають 12 червня

Київ • УНН

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Сьогодні відзначають Міжнародний день дубляжу, Всесвітній день боротьби з дитячою працею та День працівника фондового ринку України. Також сьогодні День Супермена та Зміїне свято.

Міжнародний день дубляжу, день Супермена та зміїне свято: що відзначають 12 червня

Сьогодні, 12 червня, шанувальники кіно, а також актори відзначають Міжнародний день дубляжу. Також в цей день відбуваються різноманітні заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби з дитячою працею, а в Україні своє професійне свято відзначають працівники фондового ринку, пише УНН

Міжнародний день дубляжу

Шанувальники кіно, а також актори, звукорежисери та інші представники кіноіндустрії сьогодні відзначають Міжнародний день дубляжу.

Дубляж з’явився невдовзі після того як в прокат почали виходити звукові кінофільми. У 30-х роках минулого століття дубляж був популярним у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії. В інших країнах на той момент фільми демонстрували у версії з субтитрами, які значно дешевші у виробництві.    

В Україні дубляж рідною мовою почав стрімко розвиватися з початку 90-х років. Одним з найвдаліших прикладів озвучування іноземних фільмів є український дубляж культового серіалу "Альф".

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Всесвітній день боротьби з дитячою працею

З 1997 року за ініціативи Міжнародної організації праці 12 червня відбуваються різноманітні заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби з дитячою працею.

За даними МОП, лише в країнах, що розвиваються, близько 250 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років змушені працювати. Близько половини цих дітей працюють у жахливих умовах повний робочий день.

153 мільйони з них живуть в Азії, 80 мільйонів  - в Африці, 17 мільйонів – в країнах Латинської Америки.

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День працівника фондового ринку України

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають працівники фондового ринку. Це професійне свято встановлено указом президента 202/2008 від 11 березня 2008 року. Метою його є визнання важливості роботи фахівців, що забезпечують функціонування фондового ринку, сприяють розвитку інвестиційної сфери та фінансової стабільності в країні.

Працівники цієї сфери – це не лише біржові трейдери, а й аналітики, консультанти, юристи, спеціалісти з цінних паперів, фінансисти тощо. Їхня діяльність важлива для економіки України, адже вони сприяють залученню інвестицій та прозорому обігу капіталу.

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Міжнародний день шиїтів

Також сьогодні відзначається Міжнародний день шиїтів, присвячений мусульманській громаді шиїтів, яка є другою за величиною гілкою ісламу.

За оцінками експертів, шиїтські громади складають половину мусульманського населення світу. Переважно шиїтське населення проживає в Ірані, Пакистані, Іраку, Лівані, Бахрейніта Азербайджані. 

Ця подія виключно про захист прав шиїтів і вжиття заходів проти несправедливості. Міжнародний день шиїтів відзначається з 2015 року. Цей день був запроваджений Shia Rights Watch у зв’язку зі збільшенням утисків проти мусульман-шиїтів у різних країнах. 

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День Супермена

12 червня кожного року власний день народження відзначає улюблений багатьма персонаж коміксів – Супермен – День Супермена, бо саме цього дня у 1933 році художник Джо Шустер зі сценаристом Джеррі Сігелом вигадали та створили супергероя.

Супермен може похизуватись такими здібностями, як швидкість, витривалість, надлюдська сила, зір, нюх, слух, змога до польоту, гарні розумові дані тощо. Герой носить синій костюм з червоним плащем, на грудях зображена жовто-червона емблема. Супермен є учасником великої кількості коміксів, фільмів, мультфільмів та відеоігор.

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Зміїне свято

12 червня кожного року відзначається Зміїне свято, бо саме в цей час змії покидають власні домівки задля пошуку партнера для спарування. В народі вважали, що 12 червня ходити по хащах, а тим більш вбивати змій дуже небезпечно, тому що тварини вкрай агресивні. Цього дня було заведено садити боби.

На Русі вірили, що Мар’їн корінь здатний прогнати змій, тож носили його при собі. Також плазунів відлякували гілочками рути та смарагдом.

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Церковне свято 

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Онуфрія, який жив у IV столітті.

З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Господу та прийняв чернечий постриг. Проживши декілька років у монастирі, Онуфрій усамітнився в одній з пустель Єгипту і прожив відлюдником 60 років.

За свою непохитну віру та відданість Господу отримав дар зцілення та дивотворення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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