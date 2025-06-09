Сезонна зайнятість в Україні: у держслужбі зайнятості розповіли, де є вакансії
Київ • УНН
З початком літа в Україні збільшується кількість сезонних вакансій, особливо в сільському господарстві та переробній промисловості. Зростає інтерес до підробітку серед неповнолітніх, вже зареєстровано 123 шукачі.
На початку літа в Україні традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте інтерес до підробітку серед неповнолітніх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу зайнятості.
Деталі
За даними служби, станом на червень в базі є 628 сезонних вакансій. Серед них найбільше пропозицій у сільському господарстві, переробній промисловості, сфері туризму.
Найбільш затребуваними є:
- підсобні робітники;
- педагоги-організатори;
- стюарди (надання
послуг у дорозі);
- плодоовочівники;
- робітники з
комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
Крім того, зростає кількість охочих до працевлаштування серед молоді: 123 неповнолітні вже зареєстровані як шукачі сезонної роботи.
Додатково
Загальна кількість вакансій, доступних через Державну службу зайнятості, з початку року збільшилася на 40%: з 47 тис. до 66 тис.
Найбільше зростання зафіксовано у таких сферах:
- сільське
господарство;
- будівництво;
- переробна
промисловість;
- торгівля.
Нагадаємо
З настанням літнього періоду попит на сезонну роботу в Україні традиційно зростає, зокрема серед молоді. Державна служба зайнятості надає актуальні вакансії по всій країні, враховуючи потреби різних вікових і професійних груп.
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