Сезонная занятость в Украине: в госслужбе занятости рассказали, где есть вакансии
Киев • УНН
С началом лета в Украине увеличивается количество сезонных вакансий, особенно в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Растет интерес к подработке среди несовершеннолетних, уже зарегистрировано 123 соискателя.
В начале лета в Украине традиционно увеличивается количество сезонных вакансий, а также растет интерес к подработке среди несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.
Детали
По данным службы, по состоянию на июнь в базе есть 628 сезонных вакансий. Среди них больше всего предложений в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере туризма.
Наиболее востребованными являются:
- подсобные рабочие;
- педагоги-организаторы;
- стюарды (предоставление
услуг в дороге);
- плодоовощеводы;
- рабочие по
комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
Кроме того, растет количество желающих трудоустроиться среди молодежи: 123 несовершеннолетних уже зарегистрированы как искатели сезонной работы.
Дополнительно
Общее количество вакансий, доступных через Государственную службу занятости, с начала года увеличилось на 40%: с 47 тыс. до 66 тыс.
Наибольший рост зафиксирован в таких сферах:
- сельское
хозяйство;
- строительство;
- перерабатывающая
промышленность;
- торговля.
Напомним
С наступлением летнего периода спрос на сезонную работу в Украине традиционно растет, в частности среди молодежи. Государственная служба занятости предоставляет актуальные вакансии по всей стране, учитывая потребности различных возрастных и профессиональных групп.
В Украине заработало мобильное приложение для поиска работы от Службы занятости18.11.24, 14:25 • 16559 просмотров