В Украине заработало мобильное приложение для поиска работы от Службы занятости
Киев • УНН
Государственная служба занятости запустила мобильное приложение для поиска работы с расширенным функционалом. Приложение позволяет искать вакансии, записываться на прием и получать образовательные ваучеры через смартфон.
Государственная служба занятости разработала мобильное приложение для соискателей работы. Теперь украинцы, которые ищут работу, смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение в своем смартфоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.
Застосунок доступний у App Store та Google Play.
После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія.Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии.
Приложение не ограничивается только поиском вакансий. С его помощью вы также можете:
- записаться в электронную очередь;
- пообщаться с карьерным советником;
- запланировать встречу с потенциальным работодателем;
- получить необходимую справку;
- подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.
Отмечается, что в 2023 году Государственная служба занятости предоставила услуги 665 тысячам украинцев, а в этом году уже 548 тысяч человек воспользовались сервисами службы. С запуском мобильного приложения ожидается, что нагрузка на физические центры занятости уменьшится, а количество пользователей будет расти благодаря удобному функционалу приложения.
Мобильное приложение было разработано Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости Украины.
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