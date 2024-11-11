Названы самые популярные вакансии на рынке труда Украины

Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу занятости.

Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на «Едином портале вакансий», созданного Государственной службой занятости в сотрудничестве с шестью ведущими украинскими сайтами по поиску работы, выглядит так:

продавец - 21 тыс. вакансий;

водитель - 9 тыс. вакансий;

повар-6 тыс. вакансий;

инженер - 6 тыс. вакансий;

бухгалтер - 6 тыс. вакансий;

специалист-5 тыс. вакансий;

грузчик - 5 тыс. вакансий;

врач - 4 тыс. вакансий;

бариста - 3 тыс. вакансий;

швея - 3 тыс. вакансий.

В базе Государственной службы занятости по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывается 71 тысяча актуальных вакансий.

Чаще всего работодатели ищут:

Рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин, как-то водители, токари, трактористы, машинисты специализированной техники (20% вакансий).

Квалифицированных рабочих с инструментом, например швей, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей, маляров (19% вакансий).

Работников сферы торговли и услуг: поваров, продавцов, охранников, официантов, барменов, социальных работников, парикмахеров, (14% вакансий).

Профессионалов: учителей, воспитателей, преподавателей, фармацевтов, инженеров, врачей общей практики-семейных врачей и т. д. (14% вакансий).

Неквалифицированных работников: подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, дворников (12% вакансий).

Других специалистов: ассистентов учителя, бухгалтеров, медсестер (11% вакансий).

В Государственной службе добавляют, что уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, сложности задач, квалификации, особых условий работы и тому подобное. Часто работодатели требуют от претендентов наличия высокого уровня образования, знания иностранных языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также он может быть связан с наличием определенных способностей и навыков: коммуникабельности, инициативности, адаптивности и т.д.

В базе данных службы занятости есть предложения работы с относительно высоким уровнем заработной платы, в частности для:

инженеров-программистов - 110 тыс. грн, главных инженеров - 88 тыс. грн, водителей - 80 тыс. грн, менеджеров (управляющих) по снабжению - 77 тыс. грн, врачей-терапевтов - 60 тыс. грн, трактористов - 50 тыс. грн.

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