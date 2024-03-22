Массированная атака рф унесла жизни 3 человек, еще по меньшей мере 15 ранены - Генпрокурор

В результате сегодняшней массированной атаки рф предварительно известно о по меньшей мере 3 погибших и более 15 раненых в двух областях, под ударом оказались 11 областей, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.

россия - это смерть и разрушения. Массированная атака рф по украинским городам и критической инфраструктуре. Предварительно известно о по меньшей мере 3-х погибших и более 15 раненых в 2-х областях. Пострадала крупнейшая гидроэлектростанция Украины - Днепровская ГЭС в Запорожье - указал Костин в X.

Генпрокурор отметил, что была обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которую уже более 2 лет, несмотря на ядерную опасность, удерживают оккупационные войска. Повреждены и другие энергообъекты в нескольких регионах страны.

"Преступный режим снова пытается вызвать экологическую катастрофу и лишить украинцев электроэнергии - создать нечеловеческие условия существования", - указал он.

"Под ударом оказались Харьков, Одесса, Кривой Рог, Винницкая, Донецкая, Хмельницкая, Львовская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Ивано-Франковская области... россия уничтожает и калечит все на своем пути. Должны остановить агрессора, иначе под угрозой не только вся Украина, но и весь свободный мир", - подытожил Генпрокурор.

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