Армия рф ночью выпустила по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет - Зеленский

российские войска во время массированной атаки на Украину в ночь на 22 марта выпустили более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

За эту ночь было более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Цели российских террористов мир видит максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, во всех города, которые пострадали от атаки, уже работают необходимые службы. Спасатели, энергетики, областная и местная власть, полицейские, коммунальные предприятия помогают людям.

Как сообщил Президент, продолжается восстановление поставок электричества. "Харьков и область, Запорожье, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Хмельницкий и область, Винничина, Франковщина - везде, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", - указал глава государства.

У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и плотины. Партнеры точно знают, что необходимо. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих нелюдей из москвы - подчеркнул Зеленский.

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