Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Трампа и Путина. Лидеры договорились о встрече после событий на Аляске, без конкретных дат.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, президенты "договорились встретиться после Аляски", пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Перед сегодняшней встречей Трампа и путина президент Эммануэль Макрон провел дальнейшие переговоры с Владимиром Зеленским, сообщили BFMTV из Елисейского дворца.
"Диалог между ними тесный и постоянный", – заявило окружение президента Франции.
"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", – заявили в президентском дворце, пока не называя конкретной даты или места.
Владимир Зеленский посетил своих союзников в Германии в среду, а затем в Великобритании накануне, но не остановился во Франции, отмечает издание.
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.