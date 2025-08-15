Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски

$41.450.06
Эксклюзив
11:14 • 10577 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 12846 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 21653 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 22396 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 61927 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 97283 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 56366 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 190472 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 207825 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 98022 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 98869 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 56617 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 56869 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo15 августа, 05:27 • 30047 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 52167 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 10566 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 10950 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 21639 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 52681 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 190465 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 74913 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 159104 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 108276 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 125159 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 173999 просмотра
Актуальное
Financial Times
Truth Social
Ми-8
Шахед-136
Facebook

Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски

Киев • УНН

 • 1860 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом Трампа и Путина. Лидеры договорились о встрече после событий на Аляске, без конкретных дат.

Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и Путина, договорились о встрече после Аляски

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, президенты "договорились встретиться после Аляски", пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Перед сегодняшней встречей Трампа и путина президент Эммануэль Макрон провел дальнейшие переговоры с Владимиром Зеленским, сообщили BFMTV из Елисейского дворца.

"Диалог между ними тесный и постоянный", – заявило окружение президента Франции.

"Президент Макрон и президент Зеленский договорились встретиться в удобное время после Аляски", – заявили в президентском дворце, пока не называя конкретной даты или места.

Владимир Зеленский посетил своих союзников в Германии в среду, а затем в Великобритании накануне, но не остановился во Франции, отмечает издание.

Канцлер Германии ожидает переговоров путина с Украиной после саммита с Трампом15.08.25, 12:05 • 3798 просмотров

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации президента США, "ожидается, что Трамп расстелет красную дорожку по прибытии путина на объединенную авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу и планирует встретить российского лидера по прибытии".

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
BFM TV
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина