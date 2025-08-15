Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Трампа та Путіна. Лідери домовилися про зустріч після подій на Алясці, без конкретних дат.
Президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським перед самітом президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, президенти "домовилися зустрітися після Аляски", пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Перед сьогоднішньою зустріччю Трампа та путіна Еммануель Макрон мав подальші переговори з Володимиром Зеленським, повідомили BFMTV з Єлисейського палацу.
"Діалог між ними тісний і постійний", – заявило оточення президента Франції.
"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися у зручний час після Аляски", – заявили у президентському палаці, наразі не називаючи конкретної дати чи місця.
Володимир Зеленський відвідав своїх союзників у Німеччині в середу, а потім в Великій Британії напередодні, але не зупинився у Франції, зауважує видання.
Доповнення
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
За словами двох високопосадовців адміністрації президента США, "очікується, що Трамп розстелить червону доріжку після прибуття путіна на об'єднану авіабазу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю і планує зустріти російського лідера після прибуття".
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.