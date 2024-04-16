Львов получил 10 новых трамваев, в рамках программы обновления общественного транспорта за европейские средства

Львов закупил 10 новых низкопольных трамваев, - улучшение городской мобильности стало возможным благодаря рамочному кредиту Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) на сумму 200 млн евро, в рамках которого обновляется общественный транспорт в 10 городах Украины, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Детали

10 новых пятисекционных низкопольных трамваев теперь обслуживают городской маршрут Львова, соединяющий большой жилой район Сихов с центром города - сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Закупка трамваев Львовом является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины". Это рамочный кредит ЕИБ на сумму 200 млн евро, - соответствующая инвестиция обеспечивает оснащение украинских городов современным городским общественным транспортом, таким как троллейбусы, трамваи и автобусы.

Всего в рамках проекта парки общественного транспорта также обновляются в Киеве, Харькове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве и Ивано-Франковске.

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Справочно

ЕИБ поддерживает евроинтеграцию Украины, особенно после полномасштабного вторжения России. С портфелем проектов на сумму 7,3 млрд евро Банк инвестирует в муниципальную инфраструктуру, энергетику, транспорт и малые и средние предприятия, чтобы улучшить повседневную жизнь. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕИБ оказал немедленную помощь, выделив 2 млрд евро на срочный ремонт критической инфраструктуры.

Напомним,

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