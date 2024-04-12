Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  113623 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  138972 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123489 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135735 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161089 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139633 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134300 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117732 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.

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Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

Соединенные Штаты остаются самым надежным стратегическим партнером Украины, с постоянным диалогом и разнообразным сотрудничеством между двумя странами по различным вопросам, включая военную помощь, Саммит мира и предстоящий саммит НАТО.

Война •   •  10191 просмотра
В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

россия успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, чтобы подтвердить надежность своих стратегических ракетных систем.

Новости Мира •   •  9260 просмотра
В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  11686 просмотра
Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.

Война •   •  11938 просмотра
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".

Культура •   •  10082 просмотра
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить

Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.

Новости Мира •   •  11463 просмотра
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

Бывший министр обороны Алексей Резников, который подал в отставку из-за коррупционных скандалов, назначен директором программ безопасности и обороны Украинского института будущего.

Война •   •  12468 просмотра
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future

В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Украинское правительство решило профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры и выделить дополнительные средства на фортификационные сооружения и оборону границ для защиты от атак беспилотников.

Война •   •  13511 просмотра
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры

Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке

Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.

Война •   •  13108 просмотра
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке