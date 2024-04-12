Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

В принципе все украинские международные партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину после войны будут все. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами черновицких университетов, передает корреспондент УНН.

"Что касается Украины, прежде всего это большой план восстановления. У нас современная война, она другая. Поэтому у нас будет не план Маршалла, но будет свой план. Тем не менее главные принципы они наверняка очень близки. В любом случае это восстановление. Новая энергетика, новые технологии и новая экономика, и новые вызовы по безопасности. В любом случае все детали, которые мы видим они обсуждаются с нашими партнерами, прежде всего со странами ЕС, потому что одна из защит - это то, что Украина будет членом ЕС. У нас один общий рынок, одинаковые ценности...", - рассказал Зеленский.

По его словам, план по восстановлению Украины после войны есть.

"Поэтому план есть, там большие деньги, если говорить о деньгах на восстановление Украины. Расчеты разные, но пока это около 700 млрд долларов, но мы не знаем реальных сумм, потому что мы не закончили войну. В принципе все партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все...То есть такие суммы готовы партнеры будут выделять Украине", - заявил Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до следующего саммита Альянса, который состоится в июле, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.