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Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.
В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США
Соединенные Штаты остаются самым надежным стратегическим партнером Украины, с постоянным диалогом и разнообразным сотрудничеством между двумя странами по различным вопросам, включая военную помощь, Саммит мира и предстоящий саммит НАТО.
В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно
россия успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, чтобы подтвердить надежность своих стратегических ракетных систем.
Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины
Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности
По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.
Культовый сериал "Мелроуз Плейс" собираются перезагрузить
Хизер Локлир, Лора Лейтон и Дафни Зунига вернутся к своим культовым ролям в перезапуске драматического сериала 90-х "Мелроуз Плейс".
Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана
Хезболла выпустила более 50 ракет из Ливана по Израилю на фоне предупреждений о возможной атаке Ирана на Израиль с применением беспилотников и ракет.
Резников стал директором "Программ безопасности и обороны" в Ukrainian Institute for the Future
Бывший министр обороны Алексей Резников, который подал в отставку из-за коррупционных скандалов, назначен директором программ безопасности и обороны Украинского института будущего.
В Украине закупят РЭБ для объектов критической инфраструктуры
Украинское правительство решило профинансировать закупку средств радиоэлектронной борьбы для объектов критической инфраструктуры и выделить дополнительные средства на фортификационные сооружения и оборону границ для защиты от атак беспилотников.
Командующий войсками ОК "Юг" Ковальчук сообщил об отставке
Генерал-майор Андрей Ковальчук, командующий войсками оперативного командования "Юг", подал в отставку, чтобы возглавить Военную академию в Одессе.