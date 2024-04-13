ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае

Европейская комиссия планирует предоставить еще 1,5 млрд евро Украине в апреле, если будут выполнены условия, в дополнение к уже выделенным в марте 4,5 млрд евро после запуска инструмента Ukraine Facility, а после одобрения Советом ЕС Плана Украины может быть выделено еще 1,9 млрд евро, что ожидается в мае. Об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции 12 апреля, пишет УНН.

После того, как заработал Ukraine Facility, Еврокомиссия осуществила первый платеж Украине в размере 4,5 млрд евро в виде исключительного переходного финансирования. Следующий платеж в размере 1,5 млрд евро запланирован в этом месяце, если условия политики будут выполнены - сказал Домбровскис.

По его словам, "это спасательный круг от ЕС в чрезвычайно трудное время, чтобы помочь Украине сохранить ключевые государственные услуги и обеспечить функционирование государства, пока россия ведет свою жестокую войну".

Еврочиновник также указал, что Еврокомиссия представила План Украины (Ukraine Plan), который был подан несколько недель назад. "Он сосредоточен на структурных реформах для преодоления барьеров на пути роста, инвестициях в ключевые сектора и мероприятиях по содействию сближению Украины с правилами и стандартами ЕС в рамках ее пути к вступлению. Это будет основным инструментом для имплементации Ukraine Facility", - рассказал он.

Что касается следующих шагов: Еврокомиссия оценивает План Украины с целью составления квартальных показателей реформ и инвестиций, которые необходимо выполнить, чтобы разблокировать будущие платежи. В ближайшее время мы завершим эту работу и передадим оценку Совету ЕС. Как только одобрение будет получено, это откроет путь Украине к получению предварительного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро, скорее всего, в мае - указал Домбровскис.

Напомним

Правительство Украины одобрило план реформ для получения помощи по четырехлетней программе ЕС на 50 млрд евро. План был подан в Европейскую комиссию для дальнейшего одобрения и полноценного запуска.