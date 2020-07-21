"Луцкий террорист" удерживает людей в заложниках уже более 7 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош удерживает в Луцке заложников в автобусе уже более 7 часов, сообщает УНН.
"Луцкий террорист" Максим Кривош уже более 7 часов удерживает заложников в автобусе в Луцке. В СБУ сообщают, что в автобусе 10 заложников, среди них есть дети.
Позже стало известно, что сын одной из заложниц сделал запись разговора с "луцким террористом".
Как сообщалось ранее, появилось видео, как "луцкий террорист" попал в автобус. Также возле автобуса с заложниками в Луцке прогремел взрыв, правоохранителями уничтожено гранату, которую бросил злоумышленник.
Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.