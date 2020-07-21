Захоплення заручників у центрі Луцька: в автобусі близько 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В автобусі, який сьогодні вранці захопив невідомий з вибухівкою та зброєю у центрі Луцька, перебуває близько 20 заручників. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, передає УНН.
"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що в області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.
Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.