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Захоплення заручників у центрі Луцька: в автобусі близько 20 людей

Захоплення заручників у центрі Луцька: в автобусі близько 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. В автобусі, який сьогодні вранці захопив невідомий з вибухівкою та зброєю у центрі Луцька, перебуває близько 20 заручників. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, передає УНН.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що в області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

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