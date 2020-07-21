Захват заложников в центре Луцка: в автобусе около 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В автобусе, который сегодня утром захватил неизвестный со взрывчаткой и оружием в центре Луцка, находится около 20 заложников. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что в области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.
Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.