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4 марта, 15:53 • 115371 просмотра

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Захват заложников в центре Луцка: в автобусе около 20 человек

Захват заложников в центре Луцка: в автобусе около 20 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В автобусе, который сегодня утром захватил неизвестный со взрывчаткой и оружием в центре Луцка, находится около 20 заложников. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Напомним, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

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