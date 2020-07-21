У Луцьку чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план “Заручник”. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
“Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. В області введений оперативний план "Заручник“. Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці невідомі викрали чоловіка і тримали його в заручниках, поки інші зловмисники обкрадали його помешкання.