В Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, в столице неизвестные похитили мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его дом.