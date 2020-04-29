У Києві чоловіка тримали в заручниках, поки обкрадали його житло

Подія сталася днями у Києві. Чоловіка (1995 року народження) та його знайомого невідомі силою посадили в авто, коли вони перебували на одному зі столичних СТО, та вивезли до недобудови.

Там чоловікові повідомили, що він винен значну суму грошей та відібрали ключі від квартири. Пізніше чоловіків вивезли до одного з сіл Броварського району, де знайомого потерпілого відпустили. Чоловіка ж, у якого вимагали повернення боргу, повезли далі.

Чоловіка кілька годин возили Києвом та околицями, після чого висадили на одній зі столичних вулиць. Чоловік повернувся додому, де виявив, що його обікрали – з квартири зникла значна сума грошей – понад 60 тисяч доларів.

Потерпілий одразу звернувся до поліції. Правоохоронці почали розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

Нагадаємо, на Київщині затримали озброєну банду, яка підозрюється у серії тяжких злочинів.