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В Киеве мужчину держали в заложниках, пока обворовывали его жилье

В Киеве мужчину держали в заложниках, пока обворовывали его жилье

Киев  •  УНН

 • 24425 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В столице неизвестные похитили мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его дом. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Инцидент произошел на днях в Киеве. Мужчину (1995 года рождения) и его знакомого неизвестные силой посадили в автомобиль, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недострой.

Там мужчине сообщили, что он должен крупную сумму денег и отобрали ключи от квартиры. Позже мужчин вывезли в одно из сел Броварского района, где знакомого потерпевшего отпустили. Мужчину же, у которого требовали возврата долга, повезли дальше.

Мужчину несколько часов возили по Киеву и окрестностям, после чего высадили на одной из столичных улиц. Мужчина вернулся домой, где обнаружил, что его обокрали - из квартиры исчезла значительная сумма денег - более 60 000 долларов.

Пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители начали расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Киевской области задержали вооруженную банду, которая подозревается в серии тяжких преступлений.

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