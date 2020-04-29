В Киеве мужчину держали в заложниках, пока обворовывали его жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В столице неизвестные похитили мужчину и держали его в заложниках, пока другие злоумышленники обворовывали его дом. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Инцидент произошел на днях в Киеве. Мужчину (1995 года рождения) и его знакомого неизвестные силой посадили в автомобиль, когда они находились на одном из столичных СТО, и вывезли в недострой.
Там мужчине сообщили, что он должен крупную сумму денег и отобрали ключи от квартиры. Позже мужчин вывезли в одно из сел Броварского района, где знакомого потерпевшего отпустили. Мужчину же, у которого требовали возврата долга, повезли дальше.
Мужчину несколько часов возили по Киеву и окрестностям, после чего высадили на одной из столичных улиц. Мужчина вернулся домой, где обнаружил, что его обокрали - из квартиры исчезла значительная сумма денег - более 60 000 долларов.
Пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители начали расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Киевской области задержали вооруженную банду, которая подозревается в серии тяжких преступлений.