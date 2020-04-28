На Київщині затримали озброєну банду, яка підозрюється у серії тяжких злочинів

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Правоохоронці затримали банду із трьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Києвській області, інформує УНН.