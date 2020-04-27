На Одещині скоєно розбійний напад на приватного підприємця та його дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Татарбунарах Одеської області невідомі скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Серед ночі двоє невідомих в масках проникли до приватного будинку, де напали на господаря (приватний підприємець, 1965 року народження) та його дружину (1965 року народження). Зловмисники почали бити господарів та вимагати віддати їм гроші.
Після цього відкрито заволоділи грошима на суму близько 200 тисяч гривень, з якими зникли з місця скоєння злочину.
Потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та рубленою раною голови.
За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині банду затримали під час нападу зі зброєю на фермера.