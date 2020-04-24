На Дніпропетровщині банду затримали під час нападу зі зброєю на фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Дніпропетровській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи під час спроби розбійного нападу на будинок фермера. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та слідчого управління ГУНП в області викрито групу осіб під час спроби розбійного нападу на будинок фермера", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до складу групи входило троє громадян (59-річний житель області, його син та що одна особа), які вже мали проблеми з законом. Вказано, що є матеріали щодо їхньої причетності до інших нападів на фермерів у Дніпропетровській та Херсонській областях.
Вказано, що, аби безперешкодно потрапити до помешкання, чоловіки труїли собак, після чого, погрожуючи застосуванням зброї, відбирали у господарів гроші та цінні речі.
"У ніч з 23 на 24 квітня під час чергового нападу на будинок фермера у місті Синельникове зловмисників було затримано. У кожного з них при собі була зброя", - йдеться в повідомленні.
Також в автомобілі членів злочинного угруповання правоохоронці вилучили пакунки з речовиною, яку, ймовірно, останні використовували для отруєння собак у домоволодінні потерпілого.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 КК України“, - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, банду затримали за “вибивання” з чоловіка майже мільйона доларів.