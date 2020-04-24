В Днепропетровской области банду задержали во время нападения с оружием на фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали участников преступной группы при попытке разбойного нападения на дом фермера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления стратегических расследований и следственного управления ГУНП в области разоблачена группа лиц при попытке разбойного нападения на дом фермера", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в состав группы входило трое граждан (59-летний житель области, его сын и что один человек), которые уже имели проблемы с законом. Указано, что есть материалы относительно их причастности к другим нападениям на фермеров в Днепропетровской и Херсонской областях.
Указано, что, чтобы беспрепятственно попасть в помещение, мужчины травили собак, после чего, угрожая применением оружия, отбирали у хозяев деньги и ценные вещи.
"В ночь с 23 на 24 апреля во время очередного нападения на дом фермера в городе Синельниково злоумышленники были задержаны. У каждого из них при себе было оружие", - говорится в сообщении.
Также в автомобиле членов преступной группировки правоохранители изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали для отравления собак в домовладении потерпевшего.
"Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.187 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, банду задержали за "выбивание" из мужчины почти миллиона долларов.