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В Днепропетровской области банду задержали во время нападения с оружием на фермера

В Днепропетровской области банду задержали во время нападения с оружием на фермера

Киев  •  УНН

 • 20132 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепропетровской области правоохранители задержали участников преступной группы при попытке разбойного нападения на дом фермера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления стратегических расследований и следственного управления ГУНП в области разоблачена группа лиц при попытке разбойного нападения на дом фермера", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в состав группы входило трое граждан (59-летний житель области, его сын и что один человек), которые уже имели проблемы с законом. Указано, что есть материалы относительно их причастности к другим нападениям на фермеров в Днепропетровской и Херсонской областях.

Указано, что, чтобы беспрепятственно попасть в помещение, мужчины травили собак, после чего, угрожая применением оружия, отбирали у хозяев деньги и ценные вещи.

"В ночь с 23 на 24 апреля во время очередного нападения на дом фермера в городе Синельниково злоумышленники были задержаны. У каждого из них при себе было оружие", - говорится в сообщении.

Также в автомобиле членов преступной группировки правоохранители изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали для отравления собак в домовладении потерпевшего.

"Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.187 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, банду задержали за "выбивание" из мужчины почти миллиона долларов.

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