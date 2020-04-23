Банду затримали за "вибивання" з чоловіка майже мільйона доларів

Як вказано, 20 лютого невідомі напали на чоловіка, кілька годин його утримували та силою змусили віддати майже мільйон доларів, після чого на автомобілі втекли з місця події.

Зазначається, що за два місяці оперативники встановили осіб. “До складу групи входило троє осіб: організатор, 49-річний житель Кропивницького, та його спільники, 38-річний житель Запоріжжя та 29-річний киянин”, - йдеться у повідомленні і додається, що лідер угруповання та один з його учасників з місця проживання виїхали до Одеси.

Повідомляється, що 22 квітня затримала 49-річного організатора та 29-річного киянина за місцем їхнього тимчасового проживання.

“У Кропивницькому, Одесі, Києві та Запоріжжі правоохоронці провели санкціоновані обшуки... Вилучили автомобіль, який використовувався під час злочину. Також вилучено два автомати та вісім магазинів з набоями до нього, сім пістолетів різної марки та вісім магазинів до них з набоями, майже 300 набоїв калібру 5,45 мм та 9 мм, чотири гранати РГД-5 та балончики спецзасобу сльозогінної дії. Було виявлено й спортивну сумку, в якій знаходилися камуфляжна куртка, рукавички та кайданки”, - додали у відділі комунікацій.

Також вказано, що правоохоронці вилучили радіостанцію, камеру зовнішнього спостереження, перуку, поліцейську фуражку, різні номерні знаки та їхні фрагменти, "чорнові" записи, 80 тисяч гривень та 30 тисяч доларів.

“За рішенням суду було затримано лідера та одного з учасників злочинного угруповання. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання до 15-ти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вони можуть бути причетні до інших злочинів.

Нагадаємо, чоловіка у Києві затримали за напад з газовим балончиком на пошті.