Банду задержали за "выбивание" с мужчины почти миллиона долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине задержали членов преступной группы, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Кировоградской области и вымогательстве у него почти миллиона долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Как указано, 20 февраля неизвестные напали на мужчину, несколько часов его удерживали и силой заставили отдать почти миллион долларов, после чего на автомобиле скрылись с места происшествия.
Отмечается, что за два месяца оперативники установили их личности. "В состав группы входило три человека: организатор, 49-летний житель Кропивницкого, и его сообщники, 38-летний житель Запорожья и 29-летний киевлянин", - говорится в сообщении и добавляется, что лидер группировки и один из его участников с места жительства выехали в Одессу.
Сообщается, что 22 апреля задержані 49-летний организатор и 29-летний киевлянин по месту их временного проживания.
"В Кропивницком, Одессе, Киеве и Запорожье правоохранители провели санкционированные обыски... Изъяли автомобиль, который использовался во время преступления. Также изъяты два автомата и восемь магазинов с патронами к нему, семь пистолетов различной марки и восемь магазинов к ним с патронами, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и баллончики спецсредства слезоточивого действия. Было обнаружено и спортивную сумку, в которой находились камуфляжная куртка, перчатки и наручники", - добавили в отделе коммуникаций.
Также указано, что правоохранители изъяли радиостанцию, камеру наружного наблюдения, парик, полицейскую фуражку, различные номерные знаки и их фрагменты, "черновые" записи, 80 000 гривен и 30 000 долларов.
"По решению суда был задержан лидер и один из участников преступной группировки. Им уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, они могут быть причастны к другим преступлениям.
Напомним, мужчину в Киеве задержали за нападение с газовым баллончиком на почте.