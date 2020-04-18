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Чоловіка у Києві затримали за напад з газовим балончиком на пошті

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві затримали чоловіка, який підозрюється у розбійному нападі у відділенні пошти на вулиці Маяковського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

Чоловіка у Києві затримали за напад з газовим балончиком на пошті

“Під час отримання замовлення зловмисник застосував газовий балончик до працівника установи та втік із новим мобільним телефоном, за який не розрахувався”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що подія сталася на проспекті Маяковського. Потерпілий зателефонував до поліції та надав прикмети зловмисника. Після відпрацювання записів з камер відеоспостереження оперативники затримали фігуранта за місцем проживання.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 31-річний киянин.

Під час невідкладного обшуку у його квартирі слідчі вилучили газовий балончик та мобільний телефон, яким він незаконно заволодів. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України, це — розбій. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у місті Біла Церква Київської області повідомили про підозру чоловіку за розбійні напади з пістолетом на АЗС

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