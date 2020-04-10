Чоловіку на Київщині повідомили підозру за напади з пістолетом на АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У місті Біла Церква Київської області повідомили про підозру чоловіку за розбійні напади з пістолетом на АЗС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“... Повідомлено про підозру раніше судимому 25-річному чоловіку за скоєння двох розбійних нападів на автозаправні станції в місті Біла Церква”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний заходив до приміщень АЗС, погрожуючи касирам, предметом, схожим на пістолет, забирав з кас грошові кошти та з місця події зникав. Внаслідок чого заволодів коштами на суму майже 8 тисяч гривень.
Вказану особу правоохоронцями затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із проникненням у сховище). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі місцева прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть трьох громадян Грузії, які обвинувачуються у вчиненні розбою у Менському районі, а саме проникненню до будинку, нападу на господарів та крадіжці 20 тис. доларів.