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На Чернігівщині судитимуть громадян Грузії за розбійний напад та викрадення 20 тис. доларів

Київ • УНН

 • 12385 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Чернігівщині судитимуть трьох громадян Грузії, які обвинувачуються у вчиненні розбою у Менському районі, а саме проникненню до будинку, нападу на господарів та крадіжці 20 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Чернігівської області.

"Менська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох громадян Грузії, які підозрюються у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, 18 вересня 2019 року двоє обвинувачених з метою наживи проникли до будинку у села Волосківці Менського району, застосували до подружжя сльозогінну речовину, спричинили тілесні ушкодження господарю та, погрожуючи ножем, заволоділи грошима потерпілих у сумі майже 20 тисяч доларів США. Ще один обвинувачений, який був у змові щодо вчинення нападу, очікував на своїх спільників надворі.

Зазначається, що відразу після вчинення кримінального правопорушення іноземці намагалися втекти та через деякий час були затримані правоохоронцями.

"У підготовчому судовому засіданні, яке відбулося на початку квітня 2020 року, судом підтримано позицію прокурора щодо можливості призначення справи до судового розгляду та продовження обвинуваченим строку тримання під вартою", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області затримали групу зловмисників, які вкрали з автівки гроші та цінні речі. Затримані виявилися громадянами Грузії.

Українські Національні Новини

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