В Черниговской области будут судить граждан Грузии за разбойное нападение и похищение 20 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черниговской области будут судить трех граждан Грузии, которые обвиняются в совершении разбоя в Менском районе, а именно проникновении в дом, нападении на хозяев и краже 20 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Менская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех граждан Грузии, которые подозреваются в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, 18 сентября 2019 года двое обвиняемых с целью наживы проникли в дом в селе Волосковцы Менского района, применили к супругам слезоточивое вещество, нанесли телесные повреждения хозяину и, угрожая ножом, завладели деньгами потерпевших в сумме почти 20 тысяч долларов США. Еще один обвиняемый, который был в сговоре относительно совершения нападения, ожидал своих сообщников на улице.
Отмечается, что сразу после совершения уголовного преступления иностранцы пытались убежать и через некоторое время были задержаны правоохранителями.
"В подготовительном судебном заседании, которое состоялось в начале апреля 2020 года, судом поддержана позиция прокурора о возможности назначения дела к судебному разбирательству и продолжение обвиняемым срока содержания под стражей", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Киевской области задержали группу злоумышленников, которые украли из машины деньги и ценные вещи. Задержанные оказались гражданами Грузии.