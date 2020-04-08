В Черниговской области будут судить граждан Грузии за разбойное нападение и похищение 20 тыс. долларов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черниговской области будут судить трех граждан Грузии, которые обвиняются в совершении разбоя в Менском районе, а именно проникновении в дом, нападении на хозяев и краже 20 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.