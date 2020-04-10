Мужчине в Киевской области сообщили подозрение за нападения с пистолетом на АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В городе Белая Церковь Киевской области сообщили о подозрении мужчине за разбойные нападения с пистолетом на АЗС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"... Сообщено о подозрении ранее судимому 25-летнему мужчине за совершение двух разбойных нападений на автозаправочные станции в городе Белая Церковь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый заходил в помещения АЗС, угрожая кассирам предметом, похожим на пистолет, забирал из кассы денежные средства и с места происшествия исчезал. В результате завладел средствами на сумму почти 8000 гривен.
Указанное лицо правоохранителями задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Местная прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Черниговской области будут судить трех граждан Грузии, которые обвиняются в совершении разбоя в Менском районе, а именно проникновении в дом, нападении на хозяев и краже 20 тыс. долларов.