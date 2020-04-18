Мужчину в Киеве задержали за нападение с газовым баллончиком на почте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении в отделении почты на улице Маяковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Во время получения заказа злоумышленник применил газовый баллончик к работнику учреждения и скрылся с новым мобильным телефоном, за который не рассчитался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Маяковского. Пострадавший позвонил в полицию и предоставил приметы злоумышленника. После отработки записей с камер видеонаблюдения оперативники задержали фигуранта по месту жительства.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый 31-летний киевлянин.
Во время неотложного обыска в его квартире следователи изъяли газовый баллончик и мобильный телефон, которым он незаконно завладел. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой. Ему грозит до семи лет заключения.
Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области сообщили о подозрении мужчине за разбойные нападения с пистолетом на АЗС.