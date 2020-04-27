В Одесской области совершено разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Татарбунарах Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на частного предпринимателя и его жену. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Среди ночи двое неизвестных в масках проникли в частный дом, где напали на хозяина (частный предприниматель, 1965 года рождения) и его жену (1965 года рождения). Злоумышленники начали бить хозяев и требовать отдать им деньги.
После этого открыто завладели деньгами в сумме около 200 000 гривен, с которыми скрылись с места преступления.
Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и рубленой раной головы.
По факту разбойного нападения открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины.
Напомним, в Днепропетровской области банду задержали во время нападения с оружием на фермера.